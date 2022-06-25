Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M.A'nın kentte olduğunu tespit etti. N.M.A, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı. Hakkında iki yakalama kararı bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Savaş Güler - Güncel Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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