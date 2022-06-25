Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M.A'nın kentte olduğunu tespit etti.

N.M.A, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.

Hakkında iki yakalama kararı bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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