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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ hükümlüsü yakalandı

AA - Güncel
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Zanlının emniyete götürülmesi Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ hükümlüsü yakalandı KONYA - Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Zanlının emniyete götürülmesi Konya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ hükümlüsü yakalandı

KONYA - Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte örgüt adına faaliyet gösterdiği iddia edilen örgüt üyesi, polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alındı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Güncel

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