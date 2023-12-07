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Konya'da Kermeste 10 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

7 Aralık 2023 18:32 Son Güncelleme: 18:34 Abone Ol

Konya'da bir eğitim merkezinde düzenlenen kermeste çevre okullardan katılan 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi.