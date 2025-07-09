Konya'da Kediye Şiddet Uygulayan Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya Selçuklu'da bir apartmanda kediye şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen A.Ş., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Konya'da bir apartmanda kediye şiddet uyguladığı güvenlik kamerasıyla görüntülenen şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki apartmanın koridorunda bir kişinin, kediyi sert şekilde yere fırlattığı anın güvenlik kamerası görüntüleri üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen A.Ş., gözaltına alındı.
Emniyete götürülen A.Ş'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel