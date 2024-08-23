Üye Girişi
Haberler

Konya'da Kediye Manevra Yapan Araç Yol Kenarındaki Kadına Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Yılmaz D.'nin (21) kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında oturan Özlem Erdine'ye (39) çarptı. Kazada ağır yaralanan Erdine, hastaneye kaldırıldı.

KONYA'da önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Yılmaz D.'nin (21) kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında oturan Özlem Erdine'ye (39) çarptı. Kazada ağır yaralanan Erdine, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi Dutlu Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz D., 42 SD 276 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında oturan Özlem Erdine'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdine, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdine'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, Yılmaz D. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konya Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Üniversite 2. tercihler ne zaman 2024? YKS ek tercih dönemi başladı mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi? Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Telefon kiralama nedir? Telefon kiralama nasıl oluyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı? Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz'ın hayatı ve kariyeri... Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin bulundu mu? Olay ne? Narin ne zaman kayboldu?
title