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Konya'da Kayıp Çocuğun Cesedi Sulama Kanalında Bulundu

Konya'da Kayıp Çocuğun Cesedi Sulama Kanalında Bulundu

Güncel Haberler

Konya'nın Meram ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 5 yaşındaki Muhammet Sami Koç'un cesedi, sulama kanalında bulundu. Koç'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Konya'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.

Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde 5 yaşındaki Muhammet Sami Koç'tan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı aramada çocuk, evine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki sulama kanalında hareketsiz halde bulundu.

112 Acil Sağlık ekibi, Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Koç'un cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Yaylapınar Mahallesi Uhud Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel

Çarıklar Mahallesi Otopsi Konya Güncel Haberler

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