Konya'da Kayıp Çocuğun Cesedi Sulama Kanalında Bulundu
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Konya'nın Meram ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 5 yaşındaki Muhammet Sami Koç'un cesedi, sulama kanalında bulundu. Koç'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Konya'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.
Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde 5 yaşındaki Muhammet Sami Koç'tan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı aramada çocuk, evine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki sulama kanalında hareketsiz halde bulundu.
112 Acil Sağlık ekibi, Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Koç'un cenazesi, Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Yaylapınar Mahallesi Uhud Mezarlığı'nda toprağa verildi.