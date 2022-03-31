Konya'da kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın akıl sağlığının tespiti için rapor bekleniyor
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Konya'da kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
KONYA (AA) - Konya'da kayınpederi ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şenol Y'nin avukatı ve taraflar katıldı.
Sanık avukatı, müvekkilinin psikolojik durumunun ilgili merciler tarafından tespitine ilişkin raporu beklediklerini söyledi.
Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan dosyanın ve raporun dönüşünün beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki mobilya dükkanında 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldüren Şenol Y'nin, daha sonra Erkanlı Sokak'ta bulunan Oto Sanayi Sitesi'ndeki dükkanda vurduğu kayınpederi Bekir Dağdeviren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalanan sanık tutuklanmıştı.