Konya'da kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Kızılcalar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde, Mehmet A. ile kayınbiraderi Abdullah E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Abdullah E, üzerinde taşıdığı bıçakla, eniştesi Mehmet A'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Mehmet A, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Olayın ardından kaçan Abdullah E. polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Konya Güncel Haberler

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