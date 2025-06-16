Konya'da Kayınbirader Tartışması Kanlı Bitti
Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde, A.Y. adlı bir kişi, tartıştığı kayınbiraderi C.B.'yi tüfekle öldürdü. Olayda her iki taraf yaralanırken, C.B. hastanede hayatını kaybetti. Beş kişi gözaltına alındı.
Konya'da bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini tüfekle öldürdü.
Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta A.Y. (22) ile kayınbiraderi C.B. (35) arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.B. ve A.Y. birbirini tüfekle yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden E.B. (56) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.Y. ve E.Y. (41) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.R.Y. ve E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.