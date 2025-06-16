Konya'da Kayınbirader Tartışması Kanlı Bitti

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Konya'nın Karatay ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini tüfekle öldürdü. Olayda her iki taraf da yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini tüfekle öldürdü.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta A.Y. (22) ile kayınbiraderi C.B. (35) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.B. ve A.Y. birbirini tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
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