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Konya'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya'da kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kaybolan 70 yaşındaki alzaymır hastası kadın, yürütülen çalışmalar sonucu bulundu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kaybolan 70 yaşındaki alzaymır hastası kadın, yürütülen çalışmalar sonucu bulundu.

İncel'in, önceki gün sabah saatlerinde çıktığı evine geri dönmemesi üzerine yakınları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri Konya şehir merkezinde, AFAD arama kurtarma ve AFAD gönüllüleri de Sille ile Sille Seyir Tepesi mevkisi arazilik alanlarında arama gerçekleştirdi.

İncel, Sille Ak Mahallesi'nde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan 70 yaşındaki İncel, tedbir amaçlı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Selçuklu, Jandarma, Polis, Konya, Güncel, Haberler

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