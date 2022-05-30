Konya'da kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü öldü - Haberler

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Konya'da kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü öldü

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'da kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kemal Duran idaresindeki 42 CAB 40 plakalı karpuz yüklü kamyon freni boşalınca, Seydişehir- Antalya kara yolunun 7. kilometresindeki kaçış rampasında kayalıklara çarptı.

Kazada Duran, olay yerinde hayatını kaybetti.

Duran'ın cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Antalya Konya Güncel Haberler

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