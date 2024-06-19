Konya'da kavga eden genç bıçaklanarak hayatını kaybetti
Konya'nın Meram ilçesinde bir genç, kavga ettiği arkadaşının üvey babası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı yakalandı ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Konya'da kavga ettiği arkadaşının üvey babasınca bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
İddiaya göre B.Ç'nin (15), merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta Süleyman A. (15) ile tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
B.Ç'nin olayı anlatması üzerine adrese gelen üvey babası Sebahattin İ. (48), Süleyman A'yı bıçakladı.
Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Sebahattin İ, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Öte yandan taraflar arasındaki gerginlik nedeniyle polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.