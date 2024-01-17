Konya'da Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri akran zorbalığına dikkat çekmek için yürüyüş yaptı

Konya'da Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri, akran zorbalığına dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.

Okulun 7. sınıf öğrencileri "Akran Zorbalığına Dur De" projesi sonrasında, kendi hazırladıkları pankart ve afişlerle "Akran Zorbalığı Farkındalık Yürüyüşü"nü okulun bulunduğu Selçuklu ilçesinde gerçekleştirdi.

Okul Müdür Yardımcısı Veysel Aytaç, öğrencilere etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, yürüyüşün, toplumda farkındalık oluşturmak için verilen proje dersi eğitiminin son adımı olduğunu söyledi.

Okulda görev yapan rehber öğretmenler, okul aile birliği üyeleri yanı sıra çok sayıda velinin de katıldığı yürüyüş, okul bahçesinden başlayıp Barış Caddesi boyunca 1 kilometre sürdü.

Yürüyüş, başladığı yerde okul bahçesinde son buldu.