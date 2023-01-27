Konya'da karısını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis Güncel Haberler Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tartıştığı eşini silahla öldürüp kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini yaralayan sanık, "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşinin akrabalarına karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 38 yıla kadar hapisle cezalandırıldı. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tartıştığı eşini silahla öldürüp kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini yaralayan sanık, "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşinin akrabalarına karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 38 yıla kadar hapisle cezalandırıldı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Rufai Ü, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık, olay günü kayınpederi Abdullah A'nın kendisine hakaret etmesi üzerine olayın meydana geldiğini iddia etti. Önceki beyanlarını tekrarlayan sanık, tahliyesini isteyerek pişman olduğunu öne sürdü. İddia makamı duruşmada mütalaasını tekrarladı. Mahkeme heyeti, sanığın"yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, kayınpederi Abdullah A. ve eşinin babaannesi Nebahat A'ya yönelik işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, kayınvalidesi Hüsniye A'ya yönelik işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Olay Karabağ Mahallesi'nde 29 Ekim 2021'de eşi Ahmet Rufai Ü. (33) ile tartışan Nuriye Ü. babasının evine gitmişti. Ahmet Rufai Ü, tabancayla eşi Nuriye Ü, kayınpederi Abdullah A. (57), kayınvalidesi Hüsniye A. ve eşinin babaannesi Nebahat A'yı (76) yaralamış, Nuriye Ü. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel Cihanbeyli Konya Güncel Haberler

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