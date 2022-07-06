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Konya'da karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

AA - Zehra Melek Çat - Güncel
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Konya'da karısını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Ilgın ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Eski hastane bölgesinde dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Süleyman P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Süleyman P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Süleyman P. (46), eski hastane bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Sultan P'yi (34) bıçakla yaralamış, 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Ilgın Vefa Tanır Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

AA / Zehra Melek Çat - Güncel

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