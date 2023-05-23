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Konya'da kargoyla gönderilmek istenen 20 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

Konya'da kargoyla gönderilmek istenen 20 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi

Güncel Haberler

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir kargo firmasında 20 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir kargo firmasında 20 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine 1 kargo firmasına operasyon düzenledi.

Söz konusu kargo firmasındaki aramada 20 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonun devamında, kargo gönderisini yaptığı belirlenen bir kişinin iş yerinde arama yapıldı. Aramada 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, ucu açılmış 301 tabanca namlusu, 44 tabanca şarjörü ve 620 tabanca parçası bulundu.

Olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel

Hisarcık Konya Güncel Haberler

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