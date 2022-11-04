Konya'da kargo şirketine gönderilen "sürpriz yumurta"dan uyuşturucu çıktı Güncel Haberler Konya'da bir kargo şirketine gönderilen kutudaki sürpriz yumurtada uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı. Konya'da bir kargo şirketine gönderilen kutudaki sürpriz yumurtada uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Karatay ilçesindeki bir kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kargo şirketine düzenlediği operasyonda, bir kutunun içine konulmuş sürpriz yumurtada 59 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Konya Güncel Haberler

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