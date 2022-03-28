Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı.

Yenicami Mahallesi'ndeki iki katlı evlerinde Meryem Yavuz (42), çocuklarıyla sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiklerini fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile kızları Halime (5) ve Ganime Yavuz'un (12) gazdan zehirlendiklerini tespit etti.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve iki çocuğunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Konya, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title