Konya'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Konya'da kar yağışı etkili oluyor

KONYA - Konya'da kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerarası yollar ulaşıma kapatılırken, otobüs seferlerine de izin verilmiyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya'da da kendini gösterdi. Şehir merkezinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, gece saatlerinde kara dönüştü. Etkili olan yağışla birlikte karayollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Akyokuş mevkisinde bulunan park alanına gelen kimi vatandaşlar karın tadını çıkartırken, kimileri kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Karın tadını çıkarmak için dışarıya çıkan Konyalılar araçları içerisinden kar yağışını izledi. Hareket etmeye çalışan bir otomobile, kayan başka bir aracın çarpması ile meydana gelen maddi hasarlı kaza ise görüntülere yansıdı.

Kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapandı

Tipi şekilde yağan kar yağışı nedeniyle Konya-Isparta Karayolu, Konya - Antalya Karayolu ve Konya-Afyonkarahisar Karayolu tüm araçların ulaşımına kapatıldı. Otobüslerin ise otogardan çıkışına izin verilmediği öğrenildi.