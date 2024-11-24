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Konya'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı

Konya'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Başladı
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Konya'nın merkez ve bazı ilçeleri, yağmurun ardından karla kaplandı. Emniyet ve belediye ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Konya Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca 1374 personel ve 436 araçla kar temizliği yapacak.

Konya kent merkezi ve bazı ilçeler, karla beyaza büründü.

Kent merkezi ile Seydişehir, Derbent ve Yunak ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yağış nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince önlemler artırıldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi ve 31 ilçede 1374 personel ve 436 araçla kış boyunca hizmet vereceklerini belirtti.

Altay, ana arterlerdeki kaldırımlar, şehir meydanları, parklar, hastaneler, okullar ve camiler gibi kamu tesislerinin yanı sıra yaya üst ve altgeçitleri ile yürüyüş yollarında kar temizliği yapılacağını ifade etti.

Öte yandan, Seydişehir ilçesinde şiddetli fırtına dolayısıyla bir evin çatısı uçarken, park halindeki arabaların üzerine düşen su deposu nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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