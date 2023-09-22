Konya'da Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Konya'da sebze halinde hareket halindeki kamyona binmeye çalışan 1 kişi, dengesini kaybederek düşünce aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Selimsultan Mahallesi Çukurkuyu Sokak üzerindeki sebze halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze hali içerisinde hareket halinde olan M.E. idaresindeki 42 ACD 132 plakalı kamyonun kapısına tutunmaya çalışan Hamza Ergün (27) dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada sürücünün görüş hizasından çıkan Hamza Ergün kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü kazayı fark ederek dururken, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Hamza Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Halde gündelik çalıştığı öğrenilen Ergün'ün cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hamza Ergün'ün kamyonun yolcu kapısında bulunan aynaya tutunmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek yere düşmesi ve kamyonun altında kaldığı görülüyor. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA