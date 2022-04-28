Konya'da kamyonların aküsünü çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya'da park halindeki kamyonlardan akü çaldıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.
KONYA (AA) - Konya'da park halindeki kamyonlardan akü çaldıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, organize sanayi bölgelerindeki kamyonlardan 7 akünün çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüpheliden birinin Ö.A. olduğunu belirledi.
Yakalanan Ö.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
AA / Havva Dereağzı - Güncel