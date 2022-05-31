Konya'da kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler

Konya'da kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonla minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Durmuş Doğan (52) idaresindeki 70 FF 249 plakalı kamyon, Konya- Ankara kara yolu Öğretmenevleri Kavşağında Mustafa Kemal Güler (24) yönetimindeki 16 Y 1093 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa Kemal Güler, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel