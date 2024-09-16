Üye Girişi
Haberler

Konya'da Kamyonette Hijyenik Olmayan Et Taşınması Kamerada

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bir kamyonetin kasasında kilolarca et, hijyenik olmayan koşullarda taşınırken başka bir sürücü tarafından kaydedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KONYA'da, bir kamyonetin kasasında kilolarca etin sağlıksız koşullarda taşınması, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde 42 ARC 643 plakalı kamyonette kilolarca et, üst üste atılıp hijyenik olmayan koşullarda taşınması, trafikte seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ /KONYA ( DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Eylül Mamak, Gölbaşı, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi? 17 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Oğlak, İkizler, Akrep burcu yorumu! 17 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KYK yurt-time başvuruları (e-devlet ekranı): Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar? CANLI maç izle! (GÜNÜN MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Eylül günün maçları nereden izlenir? Aslı Hünel neden sinirlendi? Gelinim Mutfakta Rabia ve kaynanası arasında ne yaşandı? Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu? Galatasaray'da hangi oyuncular yok? Galatasaray-Gaziantep maçında Sallai, Osimhen ve Jakobs oynayacak mı?
title