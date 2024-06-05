Konya'da Kamyonette Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. Kamyonetin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın hasara neden oldu.
Deniz A, idaresindeki 42 M 4949 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle Ankara- Konya kara yolunun 113. kilometresinde yangın çıktı.
Ekmek yüklü aracını emniyet şeridine park eden sürücü, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekiplerce, söndürülen yangında hasar oluştu.