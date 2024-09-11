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Konya'da Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Aldemir idaresindeki 07 LOF 29 plakalı motosiklet ile Mustafa C. yönetimindeki 42 AFK 508 plakalı kamyonet, Seydişehir Taraşçı yolunda çarpıştı.

Kazada, motosikletin sürücüsü Aldemir ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Aldemir, kurtarılamadı.

Kamyonetin sürücüsü Mustafa C. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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