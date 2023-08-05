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Konya'da kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mustafa Gümüş idaresindeki 03 PE 334 plakalı kiraz yüklü kamyonet, Değirmenköy Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

Akşehir Gümüş Konya Güncel Haberler

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