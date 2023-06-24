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Konya'da Kamyonet ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'da Kamyonet ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Kazada, Sayed Ziyaulhaq Farouqi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Veysel Çalınaltı idaresindeki 42 Y 5343 plakalı kamyonet, Yunak Akşehir Caddesi otogar mevkisinde Afgan Uyruklu Sayed Ziyaulhaq Farouqi (26) kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, Sayed Ziyaulhaq Farouqi yaralandı.

Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

Akşehir Konya Güncel Haberler

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