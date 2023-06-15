Konya'da Kamyonet Tıra Çarptı: 1 Ölü

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karapınar- Ereğli yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kesik (53) idaresindeki 42 JK 300 plakalı kamyonet, M.S.'ye (44) ait park halindeki tıra yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kamyonetin sürücüsü Veli Kesik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA