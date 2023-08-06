Konya'da Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpışması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, geçtiğimiz cuma günü saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayaslı Sokak üzerinden Saraçoğlu Caddesi'ne kontrolsüz çıkan Suat Kaçan idaresindeki 20 AAU 85 plakalı hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki 42 VS 136 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsü Suat Kaçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan hafif ticari araçta bulunan E.K., Umut Güney ve kamyonet sürücüsü M.Ş. ise ambulanslarla şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Umut Güney de tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. - KONYA