Konya'da kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı, elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Meydanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki H.Ü. idaresindeki elektrikli bisiklet ile M.S. idaresindeki 42 AAU 605 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA