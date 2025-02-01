Konya'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen bir kamyonetin sürücüsü B.G. kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.G. idaresindeki 07 AOU 268 plakalı kamyonet Cankurtaran Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü B.G. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel