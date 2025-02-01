Konya'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.G. idaresindeki 07 AOU 268 plakalı kamyonet Cankurtaran Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü B.G. kaza yerinde hayatını kaybetti.