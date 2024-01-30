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Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 M 7944 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında Mehmet Ali E. idaresindeki 06 CFN 98 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Ramazan Vural (67) ile yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Konya Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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