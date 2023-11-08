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Konya'da Kamyon Sürücüsü Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kamyon sürücüsü, yük indirirken damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak sürücü kurtarılamadı. Polis soruşturma başlattı.