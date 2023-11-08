Konya'da Kamyon Sürücüsü Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kamyon sürücüsü, yük indirirken damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak sürücü kurtarılamadı. Polis soruşturma başlattı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyondan yük indirirken damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan sürücü hayatını kaybetti.
Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık mevkisinde, Ali Gürbüz (35), kamyonundan yük indirdiği sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karapınar Hastanesine kaldırılan Gürbüz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.