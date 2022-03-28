Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı - Haberler

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Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Emrah Elmas (41) idaresindeki 07JH 937 plakalı tomruk yüklü kamyon, Seydişehir-Antalya kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Sürücü Elmas kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Hakkı Pardı (14) yaralandı.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pardı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı

Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı

Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı

Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı

Konya'da tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücü öldü, bir çocuk yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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