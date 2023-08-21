Konya'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 42 ZK 989 plakalı kamyon ile K.Ö. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin arka kısmında oturan H.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan K.Ö. hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA