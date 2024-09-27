Konya'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Konya'nın Meram ilçesinde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 53 yaşındaki sürücü Murat Ö. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya'da kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Murat Ö. (53) idaresindeki kamyon, merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.