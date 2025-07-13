Konya'da kamu binalarına "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları asıldı

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Konya'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Konya'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve bazı caddelere Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı Konya'da da karşılık buldu.

Kentte, kamu binaları ve bazı caddelerin yanı sıra AK Parti il ve ilçe başkanlıklarına da Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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