Konya'da Kaldırımda Yürüyen Baba ve Kızına Sıva Parçaları Düştü

KONYA'da kaldırımda yürüyen Mehmet Candan (35) ve kızı Almina Günay Candan'ın (4), başlarına 4 katlı binadan kopan sıva parçalarının düşme anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Baba- kızın tedavisi sürerken, Almina Günay'ın sol el ve ayağının felç olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Akşehir'de oturan Mehmet Candan, eşi Fadime Candan ve kızı Almina Günay Candan 2 Ağustos Çarşamba günü mobilya alışverişi için evden çıktı. Candan ailesi İnönü Caddesi'nde kaldırımda yürürken 4 katlı binadan beton sıva parçaları düştü. Beton parçaları başlarına isabet eden baba ve kızı yaralandı. Fadime Candan ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızı, ilk tedavinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Mehmet Candan'ın omurga ve kaburgalarında kırıklar oluşurken, başından yaralanan minik Almina Günay'ın sol el ve ayağının felç olma ihtimali bulunduğu belirtildi. Beton parçasının düşme anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Candan ailesi, onlarca kişinin geçtiği kaldırımda yürürken bir anda binadan kopan sıva parçaları üzerlerine düştü. Baba ile kızının yaralanması ve olay sırasında yaşanan panik anları kameralara yansıdı.