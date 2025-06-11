Konya'da Kaldırımda Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

KONYA'da İsmail Can (71) kaldırımda ölü bulundu. Sokakta yürürken fenalaştığı belirlenen Can'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Mimar Emin Sokak'ta saat 10.00 sıralarında kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, İsmail Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaldırımda yürürken fenalaşıp yaşamını yitirdiği belirlenen Can'ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsi ile netlik kazanacak.