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Konya'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Konya'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Güncel Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde Kadir Gecesi'ne özel ilk defa getirilen Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar camiye akın etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde Kadir Gecesi'ne özel ilk defa getirilen Sakal-ı Şerif'i görmek için vatandaşlar camiye akın etti.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan 5 bin kişilik Yeşil Cami'de kılınan teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif, özenle korunan cam kutusundan tekbirler, salavatlarla ve ilahiler eşliğinde açıldı.

Görevlileri tarafından yapılan bilgilendirme sonrasında yıllar sonra ilçeye ikinci defa Konya'dan getirilen ve cam muhafazasında bulunan Sakal-ı Şerif gelen cemaat tarafından selamlanıp, öpüldü.

Program gece saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Kadir Gecesi Konya Cami Güncel Haberler

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