Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı - Haberler

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Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Dönmez - Güncel
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Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı

KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı.

KONYA (DHA) - KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Meydandaki namaza kadın ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda vatandaşlar teravih namazı kıldı. Meydana gelenler namaz kılmak için yer bulmakta güçlük çekerken, çevre il ve ilçelerden Kadir Gecesi için Konya'ya gelenler de oldu. Namaza kadın ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Binlerce insan ellerini semaya açıp dua etti.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel

Teravih Namazı, Kadir Gecesi, Konya, Güncel, Haberler

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