Beyşehir'de Kadın ve Çocuk Cinayetlerine Tepki Yürüyüşü Düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kadın ve çocuk cinayetlerine tepki yürüyüşü yapıldı.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından Orman Kavşağı'nda başlayan tepki yürüyüşü, Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Yürüyüş sonunda katılımcılar, ölen kadın ve çocuklar ile şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Katılımcılar, burada slogan attı.