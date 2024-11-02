Beyşehir'de Kadın ve Çocuk Cinayetlerine Tepki Yürüyüşü Düzenlendi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen tepki yürüyüşü, Orman Kavşağı'ndan başlayarak Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Katılımcılar, yürüyüş sonunda ölen kadın ve çocuklar ile şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudular.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kadın ve çocuk cinayetlerine tepki yürüyüşü yapıldı.
Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından Orman Kavşağı'nda başlayan tepki yürüyüşü, Atatürk Anıtı önünde sona erdi.
Yürüyüş sonunda katılımcılar, ölen kadın ve çocuklar ile şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Katılımcılar, burada slogan attı.