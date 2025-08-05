Konya'da Kadın Cinayeti Davasında Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Konya'da cesedi bir evin bahçesinde gömülü bulunan kadının ölümüne ilişkin yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık G.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olurken, taraf avukatları ve öldürülen Çiğdem E'nin yakınları salonda hazır bulundu.

Sanık G.S'nin öldürülen Çiğdem E'nin telefonunu sattığını iddia ettiği H.A, mahkemede tanık olarak verdiği ifadesinde, telefonu satın almadığını sadece SIM kart taktığını, alım satım yapmadıklarını söyledi.

Tutuklu sanık G.S, tanık beyanına karşı "Sadece telefon sattım. Sonra oradan uzaklaştım. Kime sattığımı hatırlamıyorum." dedi.

Öldürülen Çiğdem E'nin babası R.K. ise mahkemeye hitaben, "Sanığın en ağır şekilde ceza almasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti G.S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gödene Polis Merkezi Amirliğine annesi tarafından 18 Mayıs 2024'te kayıp ihbarında bulunulan 35 yaşındaki Çiğdem E. için Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatılmış, yaklaşık 4 ay sonra olayla ilgili yabancı uyruklu G.S, B.H, A.J. ve J.T. gözaltına alınmıştı.

Yapılan sorgulamalar sonrası Çiğdem E'nin cesedi Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesine gömülmüş halde bulunmuştu.