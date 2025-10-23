Haberler

Konya'da Kadın Cinayeti Davasında Ağır Ceza Talebi

Güncelleme:
Konya'da cesedi bahçede gömülü bulunan kadının cinayetinde yabancı uyruklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. Diğer sanıklar için de hapis cezası istendi.

Konya'da cesedi bir evin bahçesinde gömülü bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 8 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla, "nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 3 sanığın "suç delillerini yok etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık G.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olurken, öldürülen Çiğdem E'nin yakınları ve avukatları salonda hazır bulundu.

Çiğdem E'nin aile avukatı Faruk Şimşekoğlu, tutuklu sanığın eylemini canavarca hisle gerçekleştirdiğini ve tutuksuz yargılanan 3 sanığın da suça iştirak ettiğini savunarak, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında sanık G.S'nin Çiğdem E'ye yönelik "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 8 yıldan az olmamak üzere hapis cezası, "nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada ayrıca diğer 3 yabancı uyruklu sanığın da "suç delillerini yok etme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını istedi.

Mahkeme heyeti G.S'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gödene Polis Merkezi Amirliğine annesi tarafından 18 Mayıs 2024'te kayıp ihbarında bulunulan 35 yaşındaki Çiğdem E. için Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatılmış, yaklaşık 4 ay sonra olayla ilgili yabancı uyruklu G.S, B.H, A.J. ve J.T. gözaltına alınmıştı.

Yapılan sorgulamalar sonrası Çiğdem E'nin cesedi Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesine gömülmüş halde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
