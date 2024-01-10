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Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Konya'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve adli işlem başlatıldı.

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 2 ev ile 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 5 milyon 280 bin doldurulmuş makaron, 240 bin boş makaron, 3 bin 223 paket sigara, 58 kilogram tütün, 25 bin 250 sigara sarma kağıdı ile yaklaşık 50 litre kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu bir tankerde ise 32 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Akaryakıtın ait olduğu firmaya 3 milyon lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

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