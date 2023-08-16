Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da bir iş yerinde kaçak tütün ürünleri satışı yapıldığını belirleyen polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dolap arasına özel yapılmış kapı sistemi ile gizlenmiş odalarda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinde gümrük kaçağı tütün ve sigara satışı yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen dükkana operasyon için düğmeye bastı.

Gizli oda ekiplerin dikkatinde kaçmadı

KOM ekipleri, şahıslara ait iki farklı adreste ve bir iş yerinde arama yaptı. İş yerinin ofis kısmına gizli bir bölme yapıldığı polisler tarafından fark edildi. Odada ve gizli bölmede yapılan aramada 11 bin 400 adet boş makaron, bin 335 paket sigara, bin 155 paket nargile tütünü, 260 adet elektronik sigara, 195 adet elektronik sigara likiti ve 192 adet puro ele geçirildi.

Öte yandan KOM ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde de bir iş yeri ve iş yerinde bulunan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 30 bin adet boş makaron, 4 bin paket doldurulmuş sigara, bin 130 paket kaçak sigara, 250 adet elektronik sigara likidi, 35 adet elektronik sigara, 27 kilogram nargile tütünü ve 6 adet elektronik sigara cihazı ele geçirdi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı. - KONYA