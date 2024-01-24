Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda kaçak sigara, tıbbi ürün, nargile tütünü, elektronik sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, 35 piyade tüfeği, 70 şarjör, 5 tabanca ve tabanca parçaları ile 9 bin 155 litre kaçak akaryakıt da ele geçirildi.
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara ve tıbbi ürün üretimi-satışı yapıldığı tespit edilen 6 iş yeri ve 4 evde yapılan aramada 18 bin kaçak tıbbi ürün, 202 kilogram kıyılmış tütün, 19 bin 780 doldurulmuş sigara, 155 bin 600 sahte bandrollü makaron, 28 kilogram nargile tütünü, 282 elektronik sigara, 7 akıllı saat ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Ankara Caddesi'nde durdurulan bir araçta 35 piyade tüfeği ile 70 şarjöre el konuldu. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Beyşehir ilçesinde de 12 otomatik piyade tüfeği, 22 şarjör, 5 tabanca ve tabanca parçaları bulundu.
Başka bir operasyonda, 9 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.