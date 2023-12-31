Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.
Konya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 43 iş yeri, 5 ev ve 2 araçta arama yapıldı.
Aramalarda içki üretiminde kullanılan 2 bin 745 litre etil alkol, 121 litre kaçak/sahte içki, 780 paket gümrük kaçağı sigara, 101 bin 800 bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 335 paket doldurulmuş sigara, 90 gümrük kaçağı elektronik sigara, 3 sigara sarma makinesi, 24 gümrük kaçağı cep telefonu ve 124 aksesuar ele geçirildi.
Silah kaçakçılarına yönelik çalışmalarda da 9 ruhsatsız tabanca ve 22 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Ayrıca halkın sağlığını tehlikeye atan sahte/kaçak kozmetik ürün üretici ve satıcılarına yapılan operasyonda ise 3 bin 287 kaçak/sahte kozmetik ürün, 1 kozmetik ürün dolum makinesi ve 66 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.